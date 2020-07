Ausschreitungen in Frankfurt am Main Polizeipräsident spricht von "Hagel von Flaschenwürfen"

Bei Krawallen in Frankfurt am Main sind mindestens fünf Polizisten verletzt worden: Überwiegend junge Männer sollen Beamte am Opernplatz mit Flaschen beworfen haben. Acht Personen sind noch in Gewahrsam.