Wegen schwerer Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen hat das Landgericht in Frankfurt am Main einen früheren Jugendfußballtrainer zu zwölf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Jugendschutzkammer ordnete am Donnerstag zudem eine anschließende Sicherungsverwahrung des 35-Jährigen an, wie ein Sprecher sagte.