Frankfurt am Main Oberstaatsanwalt wegen Korruptionsverdachts angeklagt

Ein Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ist wegen Korruptionsverdachts angeklagt worden. Dem 55-Jährigen werden Bestechlichkeit in 101 Fällen, schwere Untreue in 55 Fällen sowie Steuerhinterziehung in neun Fällen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte.