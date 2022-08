In Frankfurt am Main ist ein junger Mann durch einen Schuss eines Polizisten tödlich verletzt worden, wie auch die »Frankfurter Neue Presse« berichtet. Demnach soll der Polizeieinsatz gegen 2 Uhr in der Nacht begonnen haben. Dabei kam es angeblich in oder vor einem Hotel im Bahnhofsviertel zum Einsatz von Schusswaffen durch die Beamten.