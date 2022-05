Alaa M. hat seine eigene Sicht auf die Dinge. Viele Tage lang hat er sie vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main geschildert. Wie er als Assistenzarzt im Militärkrankenhaus Nr. 608 im syrischen Homs mitbekommen habe, wie Kritiker des Diktators Baschar al-Assad gefoltert wurden. Er selbst will keinen Menschen misshandelt haben, politisch aktiv oder gar ein »Superbefürworter« gewesen sein, sagte M. Vielmehr habe er sich mit dem menschenverachtenden Regime arrangiert. »Wie Millionen andere Syrer.« So seine Worte.

Das sieht der Generalbundesanwalt anders und hat den 36-Jährigen, inzwischen Facharzt für Orthopädie, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen Mordes angeklagt. Zwischen April 2011 und Ende 2012 soll M. in Syrien in der Klinik Nr. 608 in Homs sowie im Gefängnis der Abteilung 261 in Homs, einer der grausamsten Außenstellen des Geheimdienstes, Assad-Gegner malträtiert haben. M. bestreitet die Vorwürfe in Monologen und ausschweifenden Erklärungen.

Neues Leben in Hessen Adil K.* ist kein Mann langer Reden. Der 29-Jährige ist in diesem Prozess der erste Zeuge, der Alaa M. belastet; der beschreibt, wie er ihm im Militärkrankenhaus begegnet sei und ihn beim Foltern beobachtet habe. Ob K. den Angeklagten kenne, will der Senatsvorsitzende Christoph Koller wissen. »Vorher nicht.« »Was meinen Sie mit ›vorher nicht‹?« »Bis zu meiner Verhaftung.« »Schauen Sie ihn sich an, kennen Sie ihn?«

Adil K. blickt nach rechts, nickt. »Ja.« Alaa M. schüttelt den Kopf. Alle sollen sehen, dass das nicht sein kann, dass er zwar in der Klinik war, aber kein Unrecht tat. Zu dem Verfahren von internationalem Interesse kam es, weil Gefolterte M. in Deutschland erkannten. 2015 war M. nach Hessen gekommen, hatte als Arzt an einer orthopädischen Klinik begonnen, sich ein neues Leben fern der syrischen Heimat aufgebaut. Ende 2020 wurde er festgenommen.

Adil K. wuchs in der Region Homs auf. Seine Familie sei nicht besonders religiös, sagt er. Auf die Frage, wie seine Familie zum Assad-Regime eingestellt sei, antwortet K.: »immer dagegen«. Er hatte gerade sein Abitur abgelegt, wollte studieren, Ingenieur werden, als 2011 der Bürgerkrieg ausbrach. Er habe damals an Demonstrationen teilgenommen, erzählt K., mehrfach sei er festgenommen worden und in Gewahrsam gekommen. Auch weil er den Nachnamen eines Offiziers trug, der desertiert und ein entfernter Verwandter war, und weil sein Heimatort von der freien syrischen Armee befreit worden war, wie K. erzählt. »Die Wut des Regimes war auf diesen Ort gerichtet, die Bewohner wurden willkürlich verhaftet«.

Er beschreibt, wie er mit sieben, acht anderen Männern in eine Zelle gepfercht worden sei, zwei auf drei Meter groß, nur übereinander liegend hätten sie schlafen können. Er beschreibt die Schreie derer, die gefoltert wurden, und die Folter, die er selbst habe ertragen müssen. Die Worte sind kaum auszuhalten.

»Ich hätte nichts ändern können.« Angeklagter Alaa M.

Als er ins Militärkrankenhaus gebracht wird, so sagt er, warnten ihn andere Gefangene: »Das ist kein Krankenhaus, das ist ein Schlachthof!« Militärkrankenhäuser sind in Syrien Teil der Tötungsmaschinerie des Regimes. Alaa M. räumte deshalb im Gericht ein, seinen Lebenslauf »verschönert« und Arbeitszeugnisse gefälscht zu haben. Er habe gewusst, er werde sonst keinen Job in Deutschland finden. Laut Anklage soll M. als Arzt in Homs Gefangenen Alkohol auf die Geschlechtsteile gekippt und angezündet und ohne Narkose operiert haben.

Adil K. erinnert sich, wie M. die Inhaftierten beschimpft und geschlagen habe. Einem habe der Arzt Desinfektionsmittel auf eine Hand geschüttet und angezündet, ein anderer habe auf M.s Geheiß hin das Feuer gelöscht, indem er es mit dem Fuß ausgetreten habe. M. selbst habe dem Verletzten ins Gesicht getreten. Ein anderes Mal habe M. das Krankenzimmer, das einer Gefängniszelle glich, betreten und auf einen Inhaftierten eingeprügelt. Dieser habe sich gewehrt, M. habe ihm daraufhin eine Spritze verabreicht. Der Mann sei gestorben. Alaa M. sitzt in seinem dunkelblauen Anzug mit weißem Einstecktuch auf der Anklagebank, immer wieder schüttelt er den Kopf. Im Prozess gab er zu, mitbekommen zu haben, wie inhaftierte Patienten ans Bett gefesselt waren, die Augen verbunden, eine Wache des Militärgeheimdienstes vor dem Zimmer. Er habe Schreie gehört, Schläge beobachtet – und nicht eingegriffen. »Ich hatte Angst«, sagt M. »Ich hätte nichts ändern können.«