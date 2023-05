Einem Gerichtsbeschluss nach kann eine solche Mail als strafbare Bedrohung mit einem Verbrechen gelten. Diese Entscheidung bestätigten die Richter in Frankfurt am Main nun. Die Revision des Mannes dagegen hatte keinen Erfolg. Es sei kein Rechtsfehler zu seinem Nachteil vorhanden, erklärten die Richter in ihrem nicht anfechtbaren Beschluss. (Aktenzeichen: Az. 7 ORs 10/23). Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt hervor.