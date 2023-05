Die Gruppierung »Atomwaffen Division« (AWD) wurde ursprünglich in den USA gegründet, mittlerweile haben sich weltweit Ableger der rechtsradikalen Vereinigung gebildet. Ihre Anhänger vertreten eine rassistische, antisemitische und nationalsozialistische Weltanschauung. Um eine vermeintliche Verdrängung der »weißen Bevölkerung« zu verhindern, strebt die Organisation einen »Rassen- und Bürgerkrieg« an. So sollen alle in der westlichen Welt lebenden Juden, Muslime sowie allgemein Personen, die nicht dem rechtsextremen Weltbild der AWD entsprechen, getötet werden.