Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Anklage gegen elf Angeschuldigte erhoben. Der Vorwurf: bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln. Den Verdächtigen im Alter von 24 bis 47 Jahren wird zur Last gelegt, unter Nutzung des Verschlüsselungsdiensts Anom Drogen nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Die Verdächtigen sollen zwischen Dezember 2020 und Juni 2021 unter anderem Kokain, Amphetamin und Cannabis von Spanien und aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt haben.

Der Verschlüsselungsdienst Anom war vom FBI entwickelt worden. Gemeinsam mit der australischen Polizei unterwanderten die US-Amerikaner den unter Kriminellen beliebten Markt für verschlüsselte Mobiltelefone, indem sie die Anom-Plattform erschufen. Anders als andere Ermittlungsbehörden knackte das FBI keine Kryptohandys mehr, es verbreitete sie kurzerhand selbst in der Unterwelt. Kriminelle auf der ganzen Welt besprachen an vermeintlich abhörsicheren Handys Drogendeals, Auftragsmorde und Waffengeschäfte.

Insgesamt stehen die Beschuldigten aus Frankfurt am Main im Verdacht, mindestens 3000 Kilogramm Cannabis, 315 Kilogramm Kokain, 113 Kilogramm Amphetamin, 677 Liter Amphetaminöl und 13 Kilogramm Methamphetamin verkauft zu haben. Dafür sollen sich die Angeschuldigten so organisiert haben, dass eine feste Struktur und Aufgabenverteilung entstand. Ein 33-jähriger Angeschuldigter soll der Kopf der Gruppierung gewesen sein und Lieferungen und Verkäufe organisiert haben.

Bei Durchsuchungen im Juni 2021 wurden Bargeld in Höhe von mehr als 560.000 Euro sowie 16 Kurierfahrzeuge, etwa hundert Kilogramm Haschisch, 78 Kilogramm Marihuana, 67 Kilogramm Amphetaminöl, drei Kilogramm Methamphetamin und 830 Gramm Kokain sowie sechs halb automatische Selbstladepistolen mit 631 Patronen sichergestellt.

Acht der Angeschuldigten befinden sich bereits in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen weitere Mitglieder der Bande – zum Teil auch wegen weiterer Taten – dauern an. Das Landgericht Frankfurt am Main muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.