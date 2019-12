Habte A., der im Juli einen achtjährigen Jungen in Frankfurt am Main vor einen ICE gestoßen haben soll, wird voraussichtlich nicht wegen Mordes angeklagt. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft will den mutmaßlichen Täter stattdessen dauerhaft in der Psychiatrie unterbringen lassen. Das bestätigte der Frankfurter Rechtsanwalt Ulrich Warncke, der die Familie des Opfers vertritt dem SPIEGEL.

Der Fall hatte im Sommer bundesweit Aufsehen erregt. A., ein aus der Schweiz eingereister Mann aus Eritrea hatte nach Überzeugung der Ermittler am Frankfurter Hauptbahnhof sowohl den kleinen Jungen als auch seine Mutter vor einen einfahrenden Schnellzug gestoßen und dasselbe anschließend offenbar noch bei einer älteren Frau versucht. Während die Mutter sich knapp retten konnte, wurde der Junge vor ihren Augen vom Zug erfasst und getötet.

Bei den Vernehmungen soll der Tatverdächtige danach einen wirren Eindruck hinterlassen haben. Es stellte sich heraus, dass er offenbar bereits in der Schweiz psychiatrisch behandelt worden war. Nach seiner Festnahme in Frankfurt wurde er in einer psychiatrischen Klinik in Nordhessen untergebracht, wo er sich auch derzeit noch befindet. Laut einem Gutachten, das die Staatsanwaltschaft in Auftrag gab, leidet er unter einer psychiatrischen Erkrankung. Er sei daher nicht schuldfähig.

Die Staatsanwaltschaft habe Ende November beim Frankfurter Landgericht beantragt, den mutmaßlichen Täter nicht wegen Mordes anzuklagen und den 40-Jährigen nach einem Gerichtsverfahren weiterhin in der Psychiatrie zu belassen, sagte Warncke.

Das Verfahren werde voraussichtlich wegen Totschlags geführt. Bei dem Rechtsanwalt stößt das auf Unverständnis: "Für mich deutet der Tatverlauf auf heimtückischen Mord hin", sagte Warncke. Das psychiatrische Gutachten werde man genau prüfen und im Zweifelsfall auch anfechten. Der Prozess wird voraussichtlich Anfang kommenden Jahres beginnen.