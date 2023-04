Die 40-Jährige und die 44-Jährige waren laut »Hessenschau« am 5. März von São Paulo nach Frankfurt am Main geflogen. Bei der Zollkontrolle seien in ihren Koffern jeweils 20 Kilo Kokain gefunden worden. Sie wurden festgenommen. Die Verdächtigen beteuerten den Berichten nach ihre Unschuld und sagten, dass ihnen die Drogen untergeschoben worden seien.