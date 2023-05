Ein 44-jähriger Mann aus Frankfurt an der Oder hat mit Waffengewalt gedroht und einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei ausgelöst. Eigentlich war eine Streife am Samstagabend wegen lauten Hundegebells und Ruhestörung in das Wohngebiet unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte.