Habte A. soll in Frankfurt ein achtjähriges Kind vor einen ICE gestoßen haben, das Kind starb. Der Schweizer Kantonspolizei Zürich sowie dem zuständigen Schweizer Staatsanwalt Thomas Brändli zufolge gibt es Hinweise, dass der 40-Jährige wegen psychischen Problemen in Behandlung war. Bei einer Hausdurchsuchung seien entsprechende Dokumente gefunden worden, sagte Brändli auf einer Pressekonferenz.

Die Kantonspolizei geht dem stellvertretenden Kommandanten Bruno Keller derweil nicht von einem extremistischen Hintergrund aus. Es gebe "keine Hinweise auf eine Radikalisierung oder ein ideologisches Motiv". Der Tatverdächtige sei Mitglied der christlich-orthodoxen Kirche gewesen. "In Gedanken sind wir bei den Angehörigen, in diesen schweren Stunden", sagte Keller.

Der Mann soll am Montag am Frankfurter Hauptbahnhof einen achtjährigen Jungen vor einen einfahrenden ICE in den Tod gestoßen haben. Die 40-jährige Mutter hatte sich der Polizei zufolge auf einen Fußweg zwischen zwei Gleisen gerettet. Sie erlitt einen schweren Schock. Eine weitere, 78-jährige Frau konnte sich in Sicherheit bringen, ohne auf die Gleise zu stürzen. Auch sie hat laut Staatsanwaltschaft einen Schock erlitten. Zudem sei sie an der Schulter verletzt worden. Was noch über die Attacke von Frankfurt bekannt ist, lesen Sie hier.

Der Verdächtige stammt laut Zürcher Kantonspolizei aus Eritrea und lebte seit 2006 unauffällig in der Schweiz. Bis vergangene Woche habe es auch keine Vorakten wegen Gewaltdelikten gegen ihn gegeben. Vergangenen Donnerstag hatte die Polizei jedoch wegen häuslicher Gewalt zu seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausrücken müssen. Dort soll er auf seine Frau, seine drei kleinen Kinder sowie seine Nachbarin losgegangen sein. Der Gewaltausbruch sei für sie völlig überraschend gewesen, sagte Werner Schmid von der Kantonspolizei. Der Mann wurde zur Verhaftung ausgeschrieben, eine internationale Fahndung gab es der Polizei zufolge jedoch nicht.