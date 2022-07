In Hessen sind sechs Personen aus der Untersuchungshaft entlassen worden, denen schwere Straftaten vorgeworfen werden. Als Grund nannte die Justiz Überlastung.

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hatte den Vorgang in einer Mitteilung öffentlich gemacht. Den Angeklagten werden demnach unter anderem versuchter Totschlag, schwerer Raub und gefährliche Körperverletzungen zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft habe »zügig« ermittelt und im Januar und Februar 2022 Anklage erhoben. Der zuständigen Kammer am Landgericht sei es aber bis heute nicht möglich gewesen, die Verfahren zu eröffnen.