Urteil in Frankfurt am Main Rollstuhlfahrer vor U-Bahn gestoßen – Haft und Sicherungsverwahrung

Im Streit um eine Flasche Schnaps stieß ein 69-Jähriger in Frankfurt am Main einen anderen Mann in ein Gleisbett. Nun fiel ein Urteil – es geht von einer düsteren Sozialprognose aus.