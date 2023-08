Eine Sprecherin des Frankfurter Bildungsdezernats gab zu aktuellen Verdachtsfällen in Frankfurt an, derzeit stünden nicht nur zwei, sondern vier Personen in vier Einrichtungen der Kinderbetreuung im Verdacht, sexuelle Übergriffe an Kindern begangen zu haben. Sie seien aktuell nicht im Dienst. Sieben Kinder sind demnach betroffen.