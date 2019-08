Prozessauftakt im Mordfall Irina A. "Ich hatte einfach Angst"

Wenn man Jan M. Glauben schenkt, muss er auf diesen Tag gewartet haben. Endlich all die Vorwürfe widerlegen, die die Staatsanwaltschaft gegen ihn erhebt: Er habe Schulden gehabt, betrogen, getäuscht, gefälscht und vor allem aus Habgier und zur Ermöglichung einer Straftat heimtückisch einen Menschen getötet.

Jan M. sitzt in Saal I des Landgerichts Frankfurt am Main, weißes Hemd, Manschettenknöpfe, Wildlederschuhe. Der 51-Jährige ist angeklagt wegen Mordes an seiner Geschäftspartnerin Irina A., wegen Raubes mit Todesfolge und Betruges.

Staatsanwältin Miriam Haßbecker wirft dem Gastronomen vor, sich am Abend des 8. Mai 2018 mit der 29-Jährigen im Niddapark verabredet zu haben, um seine Schulden zurückzuzahlen - angeblich im Beisein einer dritten zahlungskräftigen Person. "Tatsächlich gab es keinen Geldgeber, und Herr M. hatte auch nicht vor, seine Schulden zu begleichen", sagt die Staatsanwältin. Vielmehr habe er das Treffen initiiert, um sich Irina A. und deren immer drängenderen Rückzahlungsforderungen, die er nicht habe erfüllen können, zu entledigen.

Jan M. soll die Frau auf einem Parkweg mit einem Messer attackiert, ihr mindestens 21 Mal auf Brust, Kopf und Nacken gestochen, sie auf eine angrenzende Wiese gezogen und dort liegengelassen haben. Zuvor habe er der Getöteten noch eine Rolex-Armbanduhr, einen Diamantring und den Autoschlüssel gestohlen. Die Leiche der Frau wurde am nächsten Tag entdeckt, ihr Gesicht war nicht mehr zu erkennen.

Größe in der Frankfurter Partyszene

Ruhig wartet Jan M., bis der Vorsitzende Richter ihm das Wort erteilt. Er ist im Frankfurter Nachtleben bekannt, ihm gehörten mehrere Clubs oder er war an ihnen beteiligt, wie beispielsweise am "Katana Club" am Taunustor, in dem sich vor Jahren Mitglieder der Hells Angels eine Schießerei lieferten. Gern kokettiert Jan M. mit seinem Leben, das er führte, bevor er eine Größe in der Frankfurter Partyszene wurde: als er nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann BWL studierte und als Diplom-Kaufmann bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, später als Investmentbanker bei einer Privatbank arbeitete. Er ist Vater von zwei Söhnen.

Jahrelang führte Jan M. das "First in" in der Fressgass', das immer schlechter lief, weshalb er sich zu einer merkwürdigen PR-Aktion hinreißen ließ: Er verbreitete die Legende, mehrere Dutzend Männer mit Migrationshintergrund hätten an Silvester 2016 seine Gäste belästigt und bedroht. Seine Kronzeugin: Irina A., der inzwischen die Hälfte der Bar gehörte und die in Zeitungs- und Fernsehinterviews detailliert beschrieb, wie der "Sex-Mob" gewütet habe.

Doch alles war erfunden, die Lüge flog auf, die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Vortäuschens einer Straftat. Im Juni 2018 sollten sich beide deshalb vor dem Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft schließt nicht aus, dass auch das ein Motiv sein könnte, warum Jan M. die junge Frau tötete.

Als der Angeklagte sich äußern darf, lässt er seinen Anwalt Hans Wolfgang Euler sprechen, einen erfahrenen Strafverteidiger, der schon die RAF-Terroristin Verena Becker und Ernst August Prinz von Hannover vertrat. "Der vor uns liegende Prozess wegen der sogenannten Frankfurter Sex-Mob-Affäre hat mich zu keinem Zeitpunkt darüber nachdenken lassen, Irina als Mitwisserin zu beseitigen." Beide seien entschlossen gewesen, ihre Fehler einzugestehen.

Im großen Stil 500-Euro-Scheine waschen

"Ich habe Irina nicht umgebracht oder etwa umbringen lassen", trägt Euler im Namen seines Mandanten vor. Jan M. habe die aus Moldau stammende Frau, Mutter von vier Jahre alten Zwillingen, vor sieben, acht Jahren kennengelernt. Sie sei im Frankfurter Nachtleben nicht nur ein bekanntes Partygirl gewesen, sondern habe auch immer versucht, ans "große Geld" zu kommen. Vielleicht habe das Irina das Leben gekostet?

DPA Gedenken an Irina A. im Niddapark (Archiv)

Einen Tag vor ihrem Tod habe Irina A. ihn gebeten, sie am Abend zu einem Treffen mit einem potentiellen Geschäftspartner zu begleiten. Sie habe vorher keine Details verraten, nur im Nachgang seine Meinung hören wollen. Er sei skeptisch gewesen, lässt Jan M. seinen Anwalt Euler vortragen. Er habe sich daran erinnert, wie Irina A. im Herbst 2017 einen "Investor" angeschleppt habe, der "im großen Stil" 500-Euro-Scheine waschen wollte. Das sei für ihn unter keinen Umständen in Frage gekommen.

Dennoch habe Jan M. an jenem 7. Mai 2018 Irina A. in den Niddapark begleitet. Sie habe sich "außerordentlich auffallend hübsch zurechtgemacht" gehabt, sie habe ihn zudem mehrfach um Geld für "Feuerwerk" gebeten - ein Code für Kokain, das sie fast täglich konsumiert habe.

Gemeinsam seien sie zur Gaststätte am Niddapark gefahren, in den Park spaziert und hätten sich dort auf eine Bank gesetzt. Es sei jedoch niemand gekommen, daher seien sie zurück ins Westend gefahren. Ob er sie eventuell morgen noch einmal begleiten würde, habe Irina A. gefragt. Doch Jan M. habe keine Lust und keine Zeit gehabt.

Am 8. Mai 2018, um 19 Uhr, habe Irina A. ihn telefonisch gefragt, ob er nun bei einem zweiten Anlauf dabei sei. Jan M. habe abgelehnt, sagt er. "Es hat ihr sichtlich nicht gepasst, sie war aber einverstanden und auch nicht verstimmt."

Die Angaben der Staatsanwaltschaft, wonach Jan M. sich fest mit Irina A. verabredet habe, um ihr 20.000 Euro zu übergeben, streitet der 51-Jährige ab. Er sei an jenem Abend bei einem Fußballspiel seines Sohnes gewesen, anschließend zu Hause und vor Mitternacht noch mit seiner Lebensgefährtin in einem Restaurant. Um 1 Uhr habe er sich zum Schlafen hingelegt, sei gegen 3 Uhr aufgewacht und habe sich gewundert, dass Irina A. sich nicht, wie sie es vereinbart hatten, gemeldet habe. "Weil sie zumindest insoweit eigentlich ziemlich zuverlässig war."

"Ich war völlig verwirrt"

Er habe sich entschlossen, mitten in der Nacht sein Motorrad umzuparken, weil es die Einfahrt versperrt habe. "Was sich danach ergeben hat, wird nicht jedem einleuchten und ist nur Personen nachvollziehbar, die mein Verhalten gegenüber Irina kannten. Ich habe ihr - gefragt oder ungefragt - aus allen möglichen misslichen Lagen herausgeholfen, wenn dies auch nicht immer einfach war", trägt Euler für Jan M. vor.

Auf dem Motorrad sitzend will sich Jan M. entschlossen haben, Irina A. zu suchen: Er fuhr demnach bei ihrem Zuhause vorbei, bei ihrer Stammkneipe und schließlich zum Niddapark. Er sei "tatsächlich beunruhigt" gewesen. Auf dem Parkplatz der Niddapark-Gaststätte habe ihr Wagen gestanden, das Lokal sei jedoch verschlossen gewesen. Jan M. will in den dunklen Park gelaufen sein, er habe nach Irina A. gerufen.

Auf der rechten Seite des Weges im Gras habe etwas gelegen, "als hätte sich ein Tier zusammengerollt und hingelegt", liest Euler in Jan M.s Auftrag vor. "Ich habe Irina an ihren Zöpfen erkannt, die bäuchlings auf dem Boden lag." Er habe sie angesprochen, berührt, ihren Puls gefühlt. Als er gemerkt habe, dass Irina A. tot war, sei er auf den Weg zurückgelaufen. "Ich war völlig verwirrt." "Unterschwellig" habe er auf dem Weg zu seinem Motorrad den Entschluss gefasst, seine Entdeckung zu verschweigen. "Ich hatte einfach Angst, ich könne mit dem Tod von Irina in Verbindung gebracht werden."

Und was ist mit den Blutspuren, die von Jan M. in der Nähe des Tatortes gefunden wurden? Sie stammten von einer alten, bereits verschorften Verletzung, die wieder aufgeplatzt sein müsse, sagt Jan M.

Die Beweisaufnahme beginnt mit einem Kriminalbeamten, der Jan M. mehrfach verhörte. Er fasst die Erklärungen zusammen, die Jan M. in seinen ersten beiden polizeilichen Vernehmungen machte und die mit seiner Einlassung vor Gericht nicht in Einklang zu bringen sind. Er habe "teilweise ziemlichen Unsinn" von sich gegeben und auch gelogen, räumt Jan M. nun ein. Im Ermittlungsverfahren habe er dann geschwiegen, das sei ihm schwergefallen. "Es beruhte auf Beratung."