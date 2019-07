Hassa bint Salman, Schwester des saudischen Kronprinzen, wird womöglich zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Pariser Staatsanwaltschaft fordert sechs Monate Gefängnis auf Bewährung und eine Geldstrafe von 5000 Euro. Die Prinzessin ist angeklagt wegen Anstiftung zu körperlicher Gewalt und zur Freiheitsberaubung sowie wegen Diebstahls.

Ein Klempner hatte die 42-Jährige angezeigt. Er gab an, auf Geheiß der Prinzessin von ihrem Bodyguard geschlagen und von ihr gedemütigt und beleidigt worden zu sein. Die Staatsanwaltschaft forderte acht Monate Gefängnis und 5000 Euro Geldstrafe für den Leibwächter.

Der Klempner sollte im September 2016 Reparaturen in der luxuriösen Wohnung der Prinzessin in der Avenue Foch im Pariser Westen ausführen. Nach eigenen Angaben machte er ein Bild des Badezimmers, in dem er ein Waschbecken reparieren sollte.

"Dieser Hund muss getötet werden"

Die Prinzessin, die in diesem Moment das Bad betrat, habe ihm vorgeworfen, Fotos ihres Spiegelbildes gemacht zu haben, um die Bilder an die Presse zu verkaufen. Sie habe ihren Leibwächter daraufhin angewiesen, den Handwerker zu schlagen. "Dieser Hund muss getötet werden, er verdient es nicht zu leben", habe Hassa bint Salman gesagt.

Außerdem habe er sich mit gefesselten Händen niederknien und die Füße der Prinzessin küssen müssen. Erst nach Stunden habe er die Wohnung wieder verlassen dürfen.

Der Leibwächter stellte den Vorfall vor Gericht anders dar. "Ich habe Hilferufe der Prinzessin gehört", sagte er. Daraufhin habe er den Raum betreten und gesehen, dass sich die Prinzessin und der Klempner um das Handy stritten. "Ich habe ihn gepackt und unter Kontrolle gebracht. Ich wusste nicht, was er vorhatte."

"Zahlreiche Widersprüche"

Der Anwalt des Bodyguards wies die Vorwürfe vor Gericht ebenfalls zurück. Es gebe Widersprüche und Ungereimtheiten in der Darstellung des Klempners. Die 42-jährige Prinzessin und der Handwerker waren nicht im Gerichtssaal. Das Urteil soll am 12. September verkündet werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die französische Justiz gegen die saudische Königsfamilie ermittelt: 2013 hatten Richter die Beschlagnahmung von in Frankreich erworbenen Gütern von Maha Al Sudairi angeordnet. Sie ist die Ex-Frau des verstorbenen Kronprinzen Najef bin Abdelasis Al Saud.

Die Prinzessin hatte bis Juni 2012 mit einer rund 60-köpfigen Entourage monatelang im Pariser Luxushotel Shangri-La residiert - ohne zu zahlen. Sie blieb fast sechs Millionen Euro schuldig.