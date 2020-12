Womöglich Hunderte Opfer Früherer Arzt wegen Kindesmissbrauchs zu 15 Jahren Haft verurteilt

Seit den Achtzigerjahren soll sich ein Mediziner in Frankreich an Kindern und Jugendlichen vergangen haben, von mehr als 300 Opfern ist die Rede. In einem ersten Prozess fiel nun ein Urteil.