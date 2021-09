Frankreich Impfzentrum-Mitarbeiterin wegen Fälschung von Corona-Gesundheitspässen verurteilt

Eine 19-jährige Angestellte hat in einem Impfzentrum in Bordeaux 24 gefälschte Gesundheitspässe an Verwandte und Freunde ausgestellt. Sie wurde zu eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt.