Zwei Jugendliche hatten vergangenes Jahr eine 14-jährige Mitschülerin in die Seine geworfen – das Mädchen starb. Nun sind der Täter und die Täterin in Frankreich in zweiter Instanz zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Berufungsgericht in Versailles verurteilte einen 17-Jährigen wegen Mordes zu 13 Jahren Haft, seine 16-jährige Mitangeklagte soll wegen Totschlags für zehn Jahre ins Gefängnis. In erster Instanz waren beide zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.