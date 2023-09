In der Nacht zu Donnerstag war eine zusätzliche Einheit von Gendarmen in dem Ort eingesetzt, um Unruhen zu vermeiden. Der gewaltsame Tod des 17 Jahre alten Nahel M. Ende Juni in der Pariser Vorstadt Nanterre hatte tagelange Unruhen in Frankreich ausgelöst. Ein Polizist hatte ihn erschossen, als er am Steuer des Autos saß.