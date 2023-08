Die 53-jährige Frau sei nackt, unterernährt und mit Knochenbrüchen in einem verschlossenen Zimmer entdeckt worden, hieß es am Montag aus französischen Polizeikreisen, wie unter anderem die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Frau gefoltert worden. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden.