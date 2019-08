Frankreich Mann mit toter Ehefrau im Kofferraum unterwegs

In Frankreich ist ein Autofahrer übereinstimmenden Berichten zufolge mit seiner toten Ehefrau im Kofferraum unterwegs gewesen. Die beiden Kinder im Grundschulalter hätten auf den Rücksitzen gesessen, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Ermittlerkreise. Der Mann sei am Sonntagmorgen in Doussard nahe der Grenze zur Schweiz und zu Italien festgenommen worden.

Nach Angaben der Zeitung "Le Parisien" ist der Mann polizeibekannt, die Beamten hätten einen Hinweis erhalten. Der Mann soll auf dem Weg aus Italien in seine Heimat Frankreich gewesen sein. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Laut "Parisien" wurde die Leiche der Frau in einem Koffer gefunden. Die Kinder kamen in Obhut. Die Justiz ermittele wegen Mordes.

Gewalt gegen Frauen hatte zuletzt die französische Regierung auf den Plan gerufen (Lesen Sie hier mehr zum Thema Gewalt gegen Frauen). Nach dem Bekanntwerden alarmierender Zahlen will der Staat Frauen künftig besser vor häuslicher Gewalt schützen. Im September soll es einen Runden Tisch geben, an dem die betroffenen Minister, Akteure vor Ort, öffentliche Dienste, Verbände und Familien von Opfern zusammenkommen.

2017 starben insgesamt 87.000 Frauen durch ein Tötungsdelikt

Auch die Präsidentengattin Brigitte Macron will sich dabei persönlich engagieren. Vergangenen Monat hatten zahlreichen Menschen in Paris demonstriert und angeprangert, dass nicht genug zum Schutz von Frauen vor Gewalt getan werde.

Nicht nur in Frankreich, auch in anderen Ländern stellt die Gewalt gegen Frauen ein großes Problem dar. Laut einem Bericht des Uno-Büros für Drogen und Verbrechensbekämpfung (UNODC) werden durchschnittlich 137 Frauen weltweit pro Tag von ihrem Partner oder einem anderen Mitglied ihrer Familie getötet.

Demnach starben 2017 weltweit insgesamt 87.000 Frauen durch ein Tötungsdelikt. Der Bericht stellte fest, dass in den vergangenen Jahren kein greifbarer Fortschritt beim Schutz von Frauen erzielt worden sei.