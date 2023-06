Der mutmaßliche Messerangreifer aus dem französischen Annecy ist aus einem Gefängnis in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Der 31-Jährige befinde sich nun in einer entsprechenden Krankenhausstation in Bron in der Nähe von Lyon, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend. Zuvor war Abdalmasih H. in der Strafvollzugsanstalt Aiton in einer Spezialzelle für Suizidprävention untergebracht gewesen.