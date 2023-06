Die verletzten Kinder sind laut Angaben der Staatsanwaltschaft zwischen 22 Monaten und drei Jahren alt. Zwei von ihnen sollen Kinder von Touristen aus Großbritannien und den Niederlanden sein.

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das den Angriff am Morgen in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy zeigen soll. In ihm ist unter anderem zu sehen, wie ein Mann über einen Kinderspielplatz läuft, eine Frau zur Seite schubst und auf ein Kind in einem Kinderwagen einsticht.