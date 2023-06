Der korsische Klub verurteilte den Angriff auf den Jungen zunächst aufs Schärfste. »Diese Individuen repräsentieren in keiner Weise die Werte unseres Klubs und unserer Insel«, hieß es in einer Mitteilung. »Selbst die extremste Dummheit kann diese Verhaltensweisen nicht entschuldigen.« Vor einigen Tagen teilte der Klub dann aber mit , es scheine, dass die anfänglich verbreiteten Informationen über den Fall nur in Teilen mit der Wahrheit übereinstimmten. Die Videoüberwachung zeige, dass die Schwere der Taten einiger Fans stark übertrieben worden sei.