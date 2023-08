Französischer Staatsanwalt über vermeintlichen Entführungsfall »Die beiden waren wirklich isoliert«

Eine Deutsche behauptet, zwölf Jahre lang eingesperrt und misshandelt worden zu sein, in Frankreich an der saarländischen Grenze. Ermittler nehmen ihren Mann fest, durchsuchen die Wohnung – und glauben an eine andere Geschichte.

Aus Lothringen berichtet Sara Wess