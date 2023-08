Französischen Behördenangaben zufolge sind Einrichtungen, die Gäste empfangen, selbst dafür verantwortlich, Sicherheitsregeln einzuhalten. Dies werde durch verschiedene Kontrollen überprüft.

Am Mittwochmorgen war in der Ferienunterkunft in Wintzenheim etwa 50 Kilometer von Freiburg entfernt ein Feuer ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt hielten sich zwei Gruppen mit behinderten Menschen in dem Haus auf. 17 Personen konnten sich retten. Die meisten von ihnen hatten sich im Erdgeschoss aufgehalten. Ob die anderen Bewohner wegen ihrer Behinderung Schwierigkeiten hatten, aus dem Haus zu gelangen, ist noch unklar. Bei dem Feuer wurde auch ein Mensch verletzt, ein weiterer stand unter Schock.