Frankreich Verdächtiger verschanzt sich in Museum

Seit acht Uhr morgens hat sich in der Riviera-Gemeinde Saint-Raphaël im Département Var ein Mann in einem Museum verschanzt. Die Polizei bestätigte via Twitter einen Einsatz vor Ort und forderte die Bürger auf, die Umgebung zu meiden.

Eine Reinigungsfrau soll Alarm geschlagen haben, weil sie am Morgen die von innen blockierte Eingangstür nicht öffnen konnte. Es seien Inschriften in arabischer Sprache entdeckt worden, berichtete der Sender France Info unter Berufung auf namentlich ungenannte Quellen. "Das Museum wird eine Hölle werden", soll eine der Drohungen gewesen sein.

Wie der Sender BFMTV berichtet, weigert sich der Mann bisher, mit der Polizei zu kommunizieren. Eine Spezialeinheit, die üblicherweise in Krisensituationen eingesetzt werde, sei vor Ort. Ersten Einschätzungen der Ermittler zufolge könnte es sich bei dem Mann im Museum um eine "offenbar psychisch kranke Person" handeln. Er habe laut derzeitigem Stand keine Geiseln genommen.