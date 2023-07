In Marseille sind vier Polizisten ins Visier der Justiz geraten. Sie sollen einen 21-Jährigen verprügelt haben. Einer der vier Polizisten befinde sich derzeit in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der junge Mann sei zudem von einem Gummigeschoss an der Schläfe getroffen worden, hieß es von der Staatsanwaltschaft.