In Toulon ereignete sich die Attacke, die nun zur Festnahme führte, am Freitagabend während der Fernsehaufzeichnung eines Konzerts am Strand. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, meldeten rund 20 Besucher vermutlich durch Nadeln oder Spritzen verursachte Verletzungen. Zwei Frauen identifizierten einen mutmaßlichen Täter, er wurde am Sonntag festgenommen. Eine Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei musste zudem eingreifen, nachdem die Attacken Panik unter den Besuchern ausgelöst hatten. Dem Festgenommenen wird laut Ermittlern schwere und vorsätzliche Waffengewalt zur Last gelegt.