Ismet H. war am 22. Februar dieses Jahres erneut in Untersuchungshaft gekommen, obwohl er im Fall von Möhlmann bereits vor fast 40 Jahren rechtskräftig freigesprochen worden war. Möglich wurde dies durch eine Änderung der Strafprozessordnung, die Ende vergangenen Jahres in Kraft getreten ist. Nachdem das Oberlandesgericht Celle die Zulässigkeit der Wiederaufnahme und die Untersuchungshaft zuletzt bestätigt hatte, legte H. dagegen Verfassungsbeschwerde ein und stellte einen entsprechenden Eilantrag.