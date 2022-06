Der Fall Frederike erregte bereits in den Achtzigerjahren bundesweit aufsehen, aber erst Jahrzehnte später schrieb er Justizgeschichte: Der inzwischen 63-jährige Angeklagte war schon unmittelbar nach der Tat Hauptverdächtiger, wurde zunächst verurteilt und danach rechtskräftig freigesprochen. Nach bisheriger Rechtslage war eine Verurteilung im selben Fall somit ausgeschlossen – auch, nachdem ein im Jahr 2012 erstelltes Gutachten dargelegt hatte, der 1983 freigesprochene Mann komme als Verursacher einer Spermaspur am Slip der Getöteten in Betracht.