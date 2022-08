Tod der 14-jährigen Ayleen »Es ist das Schlimmste eingetreten«

Entziehung Minderjähriger, sexuelle Nötigung und Mord in Verdeckungsabsicht – so lautet der Verdacht gegen einen 29-Jährigen aus Hessen im Fall der toten Ayleen aus Baden-Württemberg. Der Mann sitzt den Angaben zufolge in Untersuchungshaft und ist bei den Behörden kein Unbekannter – schon als Jugendlicher fiel er wegen eines Sexualdelikts auf. Er ist demnach vorbestraft, war lange in fachärztlicher Behandlung.