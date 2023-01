Tödlicher Messerangriff Tatverdächtiger von Freiburg in Untersuchungshaft

Nach der tödlichen Messerattacke in Freiburg ist der 63 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Er soll seine 30 Jahre alte Ex-Partnerin und ihre Mutter auf offener Straße niedergestochen haben – die 59 Jahre alte Mutter starb. Das örtliche Amtsgericht erließ gegen den Mann Haftbefehl wegen Mordes, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag gemeinsam in Freiburg mitteilten. Der Tatverdächtige ist in Untersuchungshaft gekommen.