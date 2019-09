"Er ist ein freier Mann, Sie können ihm die Fesseln abnehmen." Kosay A. strahlt über das ganze Gesicht, als ein Justizbeamter ihn auf Geheiß des Vorsitzenden Richters um kurz nach 10 Uhr von den Fußfesseln befreit.

Auf Antrag seines Verteidigers hat die Große Jugendkammer des Landgerichts Freiburg am Mittwochmorgen den Haftbefehl gegen Kosay A. aufgehoben. Der 25-jährige Syrier ist nicht mehr dringend verdächtig, im Oktober 2018 eine 18-Jährige im Gebüsch vor einer Freiburger Disco vergewaltigt zu haben. Auch zwei weitere Angeklagte werden demnächst wohl aus der Untersuchungshaft entlassen. Auch bei ihnen sieht die Staatsanwaltschaft keinen dringenden Tatverdacht mehr. Die Verteidigung hat am Mittwoch ihre Freilassung beantragt. Das Gericht hat Zustimmung signalisiert.

Dringender Tatverdacht wegen unterlassener Hilfeleistung

Kosay A. ist wieder in Freiheit, freigesprochen ist er damit aber nicht. Im Prozess um eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung muss er weiterhin mit zehn anderen jungen Männern auf der Anklagebank sitzen. "Bei aller Freude, Herr A., hören Sie jetzt genau zu", sagt Richter Stefan Bürgelin. Er ermahnt den Angeklagten eindringlich, auch weiterhin pünktlich zu jedem Verhandlungstag zu erscheinen.

Der Mitangeklagte Timo P. hatte Kosay A. in seiner Vernehmung bei der Polizei belastet. Der einzige deutsche Angeklagte hatte dort angegeben, dass "der Kosay und ich und auch noch viele andere" Sex mit der Frau gehabt hätten. In der Hauptverhandlung hatte Timo P. seine Aussage relativiert. Er wisse nicht, woher er diese Information habe. Er habe es irgendwo aufgeschnappt. Andere Beweise oder Indizien gegen Kosay A. fehlen. Bei der Polizei und vor dem Haftrichter hatte er stets beteuert, die Frau nicht angefasst zu haben. Das Gericht hat den Vorwurf der Vergewaltigung gegen ihn nun fallengelassen.

Die Richter sehen allerdings nach wie vor einen dringenden Tatverdacht wegen unterlassener Hilfeleistung, da Kosay A. am Tatort gewesen sein und der Frau nicht geholfen haben soll. Darauf steht maximal eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Kosay A. weiter in Haft zu behalten, sei daher unverhältnismäßig. Auf den Tag genau elf Monate saß der 25-jährige Syrer in Untersuchungshaft.

"Ich lege für ihn meine Hand ins Feuer"

Eine Freundin hatte schon im Ermittlungsverfahren seine Unschuld beteuert. "Ich lege für ihn meine Hand ins Feuer", sagte die 19-Jährige am Mittwoch als Zeugin vor Gericht: "Er macht so etwas nicht." Kosay sei ein ruhiger, zurückhaltender Typ, der sich aus jedem Konflikt heraushalte. Wenige Tage nach jener Nacht im Oktober habe er sie um Hilfe gebeten. Viele seiner Freunde waren festgenommen worden, nun hatte er Angst, selbst ins Gefängnis zu kommen.

"Er war wirklich sehr verzweifelt und hatte wirklich Angst, weil er nichts gemacht hat", berichtete die Zeugin. Die beiden trafen sich. Kosay soll ihr die Namen von vier Angeklagten genannt haben, die Sex mit der Frau hatten. Das richtige deutsche Wort für das, was die Männer mit ihr gemacht hatten, habe er nicht gekannt. Er habe den arabischen Begriff in sein Handy getippt, ihn Google übersetzen lassen und der Zeugin das deutsche Wort gezeigt: Vergewaltigung.

Die Zeugin war mehrfach von der Polizei vernommen worden. Zunächst gab sie an, dass Kosay auch Muhanad M. als mutmaßlichen Vergewaltiger genannt habe. Später korrigiert sie sich. Nicht Kosay habe den Namen genannt, sondern ein Boulevardblatt. Das habe sie durcheinandergebracht.

Mehr zum Thema DPA Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Freiburg Was geschah im Gebüsch vor dem Klub?

Es deutet sich an, dass demnächst nun auch Muhanad M. und ein weiterer Angeklagter, Ayham A., Grund zur Freude haben werden. Ihre Verteidiger haben am Mittwoch ebenfalls beantragt, ihre Mandanten aus der Haft zu entlassen. Die Beweisaufnahme habe keinen dringenden Tatverdacht ergeben. Die Staatsanwaltschaft sieht es genauso und hat keine Einwände gegen ihre Freilassung. Das Gericht wird nun zeitnah über die Anträge entscheiden.

Muhanad M. hatte stets beteuert, der Frau nur geholfen zu haben. Er habe sie aus dem Gebüsch geholt und ihr beim Anziehen geholfen. Auch die 18-Jährige sah in Muhanad M. ihren Retter. Sie gab an, sich von ihm beschützt gefühlt zu haben. In jener Nacht war sie mit einer Freundin zu ihm nach Hause gegangen und hatte bei ihm übernachtet.

Richter Bürgelin redet Muhanad M. und Ayham A. schon an diesem Tag ins Gewissen. Er sagt vorsorglich auch ihnen, dass sie weiterhin zur Hauptverhandlung erscheinen müssen. Dies kann als Hinweis verstanden werden, dass das Gericht wohl auch diese beiden Angeklagten freilassen wird. Dann stünden von den elf Angeklagten noch acht Männer im Verdacht, die junge Frau vergewaltigt zu haben.

Die Verteidigung hatte früh kritisiert, dass die Staatsanwaltschaft trotz dünner Beweislage Anklage erhoben habe. Ihrem Eindruck nach reichte der Behörde irgendeine Spur nur in der Nähe des Gebüsches, um ihre Mandanten in Haft zu nehmen und anzuklagen. Das könnte sich nun rächen.