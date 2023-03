Die Leiche der Zwölfjährigen war am Sonntag in der Nähe eines Radweges auf rheinland-pfälzischem Gebiet unmittelbar an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Am Montag teilten die Behörden mit, dass das Kind Opfer eines Verbrechens geworden ist. »Die bisher durchgeführten Ermittlungen bestätigen den Verdacht, dass das Mädchen Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist«, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.