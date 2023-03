»Nach über 40 Dienstjahren gibt es immer noch Ereignisse, die einen sprachlos zurücklassen«, sagte der Koblenzer Polizei-Vizepräsident Jürgen Süs. Die mutmaßlichen Täterinnen seien noch Kinder, dies bedeute, »dass keine strafrechtlichen Sanktionen erfolgen können, weil das Gesetz das verbietet«, sagte Oberstaatsanwalt Mannweiler. Die 12 und 13 Jahre alten Mädchen seien »in einem geschützten Raum in der Obhut des Jugendamts«.

Wüst: »Es zieht einem den Boden unter den Füßen weg«

Luise war am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges auf rheinland-pfälzischem Gebiet unmittelbar an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Das Kind war am Samstag als vermisst gemeldet worden.