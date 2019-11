Der Mann, der am Dienstagabend den Mediziner Fritz von Weizsäcker erstochen hat, hat bei seiner polizeilichen Vernehmung ein Motiv für seine Tat genannt. Das erfuhr der SPIEGEL aus Ermittlerkreisen. Demnach gab der 57-Jährige aus Andernach in Rheinland-Pfalz an, er habe den Mediziner gezielt getötet, um sich an der Familie von Weizsäcker zu rächen.

Ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft wollte dies weder bestätigen noch dementieren. Die Ermittler teilten lediglich mit, das Tatmotiv liege in einer "wohl wahnbedingten allgemeinen Abneigung des Beschuldigten" gegen die Familie von Weizsäcker. Der Verdächtige sei untersucht worden. Aufgrund einer "akuten psychischen Erkrankung" werde die Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einer Klinik beantragen.

Der Täter begründete nach SPIEGEL-Recherchen seine Abneigung mit der Rolle Richard von Weizsäckers, dem Vater des Getöteten, beim Chemiekonzern Boehringer Ingelheim. Richard von Weizsäcker sei als Geschäftsführer des Konzerns in den Sechzigerjahren dafür verantwortlich gewesen, dass das Unternehmen tödliche Giftstoffe für den Vietnamkrieg geliefert habe.

Von einem Psychologen untersucht

Richard von Weizsäcker starb im Jahr 2015. Der Täter gab nach SPIEGEL-Informationen an, da er den Vater nicht mehr habe treffen können, habe er sich den Sohn als Opfer ausgesucht. Zurzeit wird der Verdächtige den Angaben zufolge von einem Psychologen untersucht.

Fritz von Weizsäcker, der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, wurde am Dienstagabend während eines Vortrags an der Schlosspark-Klinik in Berlin getötet. Der Verdächtige attackierte ihn mit einem Messer, Weizsäcker starb noch vor Ort.

Bis zur Tat habe sich der 57-Jährige während des Vortrags nicht auffällig verhalten. Auch während der Tat habe er den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts gesagt.