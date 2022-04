Der Mörder von Fritz von Weizsäcker ist tot. Gregor S. wurde am Ostermontag in seinem Zimmer in einem psychiatrischen Krankenhaus tot aufgefunden, wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft dem SPIEGEL bestätigte. Zunächst hatte die »Bild«-Zeitung darüber berichtet.

Der jüngste Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war am 19. November 2019 gegen Ende eines Vortrags in der Schlossparkklinik Berlin getötet worden. Der nun verstorbene Täter, ein Mann aus Andernach in Rheinland-Pfalz, war laut Anklage aus den Zuhörerreihen nach vorn gestürmt und hatte dem Professor ein Messer in den Hals gestochen. Ein Polizeibeamter, der privat die Veranstaltung besucht hatte, griff ein, woraufhin der Täter auch auf ihn einstach.