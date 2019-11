Der Mediziner Fritz von Weizsäcker ist tot, er wurde während eines Vortrags an einer Berliner Klinik erstochen. Tatverdächtig ist ein 57-Jähriger, der am Dienstagabend als Gast zu der Veranstaltung in Charlottenburg gekommen sein soll. Noch sind seine Motive unklar, die Ermittlungen laufen.

Der Schock nach dem Verbrechen vor Publikum sitzt bei vielen tief. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci von der SPD bekundete ihr Beileid, sie sei bestürzt über die Nachricht. Kalayci verurteile Gewalt gegen ÄrztInnen und Pflegekräfte "aufs Äußerste". Dass Menschen, die anderen helfen und Leben retten, so etwas passiere, erschüttere sie besonders. "Mein Dank und Respekt gilt den Teilnehmenden der Veranstaltung, die Zivilcourage gezeigt haben."

DPA Fritz von Weizsäcker bei einer Preisverleihung im Jahr 2015

Der Klinikvorstand der Berliner Universitätsklinik Charité zeigte sich "zutiefst erschüttert". Die Tat sei während eines Vortrags für Laienpublikum geschehen und damit in einem Kontext, wie er auch an der Charité alltäglich sei, hieß es in einer Erklärung. Von Weizsäcker sei ein "geschätzter und befreundeter Kollege" gewesen. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen der Schlosspark-Klinik."

Die Schwester des Getöteten, Beatrice von Weizsäcker, postete auf Instagram das Bild eines Kreuzes und schreibt dazu: "Gib acht auf meinen Bruder..."

Einer der Cousins Fritz von Weizsäckers ist Ernst Ulrich von Weizsäcker, der für die SPD bis 2005 im Bundestag saß. "Ich fand ihn ganz wunderbar", sagte der 80-jährige Umweltwissenschaftler nun über seine verstorbenen Vetter. "Ich habe ihn ungewöhnlich lieb gehabt." Erst kürzlich habe er ihn bei einer Familienfeier getroffen und sich sehr nett mit ihm unterhalten.

"So verdammt brutal"

Unter dem Hashtag #Weizsäcker drückten zahlreiche Menschen Trauer und Entsetzen über die Gewalttat aus. "Es ist so verdammt brutal, was einige Menschen anderen antun", schrieb ein User aus Bremen. Es falle schwer, solche Täter nicht zu hassen.

Sehr früh, und, wie sich herausstellen sollte, ohne Grundlage, wurde in den sozialen Medien über die Herkunft des mutmaßlichen Täters spekuliert - was deutliche Kritik hervorrief.

Manchmal möchte man schreien vor Traurigkeit und Wut. Gerade ist ein Mensch, Arzt, Sohn, Bruder u Vater von drei Kindern u Freund erstochen worden und nichts ist wichtiger als die Herkunft des Täters.



Ich möchte mein Beileid aussprechen u viel Kraft senden.

R.i.P #Weizsäcker pic.twitter.com/mmKUmMGfA2 — Goldfischli (@PippiLotto23) November 20, 2019

Der SPD-Politiker Karl Lauterbach betonte, er habe Fritz von Weizsäcker "trotz unterschiedlicher Positionen im Gesundheitssystem" sehr geschätzt. Lauterbach sprach von einem "feigen Mord" - eine Formulierung, der sich auch AfD-Frontfrau Alice Weidel bediente.

Ich kannte Fritz von Weizsäcker und wir haben uns sehr geschätzt trotz unterschiedlicher Positionen im Gesundheitssystem. Der feige Mord hinterläßt uns alle ärmer, sein Beitrag für unsere Gesellschaft war groß. Mein Beileid für die ganze Familie. https://t.co/LMrz5Vb1eW — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 20, 2019

FDP-Chef Christian Lindner drückte via Twitter seine Betroffenheit über den gewaltsamen Tod seines Freundes aus. "Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben."

Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen. Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zuhause zum Grillen. Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 19. November 2019

Der Landesvorsitzende der Berliner FDP, Christoph Meyer, plädierte dafür, sich an Fritz von Weizsäcker nicht nur als Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten zu erinnern, sondern "vor allem als passionierter Arzt und großartiger Menschen". Der 59-jährige Fritz von Weizsäcker hinterlässt seine Frau und drei gemeinsame Kinder.