Im Fall der falschen Ärztin aus Hessen ist ein 2016 verstorbener 80-Jähriger exhumiert worden. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel mitteilte, soll die Todesursache des Mannes geklärt werden. Man prüfe, ob eine mögliche Fehlbehandlung durch die Verdächtige zum Tod des Mannes geführt haben könnte. Zuvor hatte die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" berichtet.

Von 2015 bis 2018 hatte eine 48-Jährige im Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar als Assistenzärztin gearbeitet. Sie soll ohne entsprechende Ausbildung Patienten betäubt haben. Vier starben, in acht weiteren Fällen sollen Gesundheitsschäden eingetreten sein. Die Frau zeigte sich schließlich selbst an. Ob sie einer Entdeckung und weiteren Anzeigen zuvorkommen wollte, ist unklar. Zu den Motiven für die Anzeige äußere man sich nicht, teilte die Anklagebehörde mit.

Die Behörden prüfen, ob es weitere Opfer gibt. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln unter anderem wegen des Verdachts des Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, Urkundenfälschung, Betrugs und des Missbrauchs von Titeln.

Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel war der Mann bereits am Freitag exhumiert worden. Direkt im Anschluss sei eine rechtsmedizinische Untersuchung erfolgt, die Leiche sei noch am gleichen Tag wieder beigesetzt worden. Weitere Exhumierungen seien nicht geplant. Teilweise seien mögliche Opfer der Frau auch feuerbestattet worden. Eine Exhumierung ist daher nicht möglich.

Offenbar Zeugnisse gefälscht

Die Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Sie hatte bei der Anmeldung als neues Kammermitglied eine unechte Zulassung vorgelegt. "Uns ist nicht aufgefallen, dass die Unterlagen gefälscht sind", sagte eine Sprecherin der Kammer dem Sender Hit Radio FFH. Die Frau habe mithilfe digitaler Technik Zeugnisse gefälscht. Der Ärztekammer zufolge war im Oktober 2018 aufgefallen, dass die angeblich in Rheinland-Pfalz ausgestellte Zulassungsurkunde nicht echt sein konnte.

Die Approbationsbehörde habe diesen Verdacht bestätigt, sagte die Sprecherin der Ärztekammer. Am 19. November 2018 habe die hessische Kammer Strafanzeige erstattet.

Zunächst war gegen die 48-Jährige daher nur ermittelt worden, weil sie sich mit gefälschten Unterlagen in der Klinik beworben haben soll. Bei einer Durchsuchung im Januar stießen die Behörden eigenen Angaben zufolge auf weitere Beweise.