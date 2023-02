Fünf argentinische Rugbyspieler im Alter zwischen 21 und 23 Jahren sind wegen der Tötung eines 18-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie wurden am Montag von einem Gericht in Dolores für schuldig befunden, den Sohn paraguayischer Einwanderer vor zwei Jahren nach einem Streit vor einem Klub totgeprügelt zu haben. Drei weitere Angeklagte wurden zu 15 Jahren Haft verurteilt. Der Fall hatte in Argentinien Proteste und hitzige Diskussionen über Rassismus und Klassismus ausgelöst.