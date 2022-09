Der mit 26 Tonnen schweren Stahlteilen beladene Sattelzug zog eine Schneise der Verwüstung durch die Wohnstraße. Fünf Verletzte, demolierte und brennende Autos, beschädigte Häuser und ein Gesamtschaden von etwa 800.000 Euro waren die Folge. »Das war Chaos. So was habe ich noch nie gesehen«, schilderte ein Polizist die Eindrücke vor Gericht. »Die ganze Straße lag in Trümmern«, ergänzte einer seiner Kollegen.