Ein Marder hat zu einem größeren Polizeieinsatz in Bayern geführt. In der Nacht zu Mittwoch sei am Dach eines Discounters in Fürth ein Alarm ausgelöst worden, teilte die Polizei in Mittelfranken mit.

Da die Einsatzkräfte einen Einbrecher vermuteten, waren den Angaben zufolge zahlreiche Streifen und sogar ein Polizeihubschrauber im Einsatz.