Zwei mutmaßliche Täter seien bereits gefasst worden. Noch ist der Polizei zufolge jedoch unklar, wie viele Täter es insgesamt gibt.

85.000 Besucher und Besucherinnen beim Umzug

Am Montag fand in Fulda der traditionsreiche Rosenmontagszug – laut Polizei feierten rund 85.000 Besucherinnen und Besuchern sowie 4.000 Umzugsteilnehmer in der Innenstadt. Am Abend teilten die Beamten dann noch mit, dass die Fastnachtsveranstaltungen in Osthessen friedlich und ohne größere Zwischenfälle abgelaufen seien.