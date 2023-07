Wie die Bundespolizeiinspektion Stralsund und die Polizeiinspektion Neubrandenburg mitteilten , kontrollierten Beamte den Wagen mit drei Männern aus Berlin und stellten dabei unter anderem 46 Ecstasy-Tabletten der Variante »Blue Punisher« sicher. Die Männer kamen demnach vom Fusion-Festival in Lärz, das offiziell am Sonntag zu Ende ging. Es seien aber auch am Dienstag noch Hunderte Besucher auf dem Gelände in Lärz, so die Polizei. Die Kontrolle fand am Montag bei Vipperow statt, rund sechs Kilometer vom Veranstaltungsort im Kreis Mecklenburgische Seenplatte entfernt.