Ein Fußballtrainer hat bei einem Jugendspiel in Dortmund-Schüren vor den Augen der acht- bis zehnjährigen Kinder mit Fäusten auf drei andere Trainer eingeschlagen und diese verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den 36-Jährigen, wie die Polizei in Dortmund am Sonntag mitteilte .