Der spanische Schauspieler Gabriel Guevara ist kurz vor seiner geplanten Auszeichnung bei einem Festival in Venedig festgenommen worden – wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag berichtete, nahm die Polizei den 22-Jährigen am Samstag bei seiner Ankunft fest. Die französische Justiz hatte demnach einen internationalen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt.