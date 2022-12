Laut Schilderungen der Polizei vom Wochenende war der Einkaufswagen mit Rigipsplatten beladen und in Schieflage geraten. Das Kind befand sich nach Polizeiangaben am Samstag neben dem Einkaufswagen, als dieser umkippte. Es wurde lebensgefährlich verletzt und starb später in einem Krankenhaus.